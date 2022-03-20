أوكرانيا تعلن عن حصيلة جديدة لخسائر الجيش الروسي

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، عن حصيلة جديدة لخسائر الجيش الروسي منذ بدء عملية الغزو، الشهر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية، عبر حسابها على تويتر، إن 14 ألفا و400 جندي روسي قتلوا حتى يوم السبت، كما فقد الجيش الروسي آلاف المعدات العسكرية.

وأضافت أن "خسائر الروسية كانت 95 طائرة و115 هليكوبتر و 1470 عربة مدرعة و 213 مدفع، وغيرها من المعدات ".

ولم تستطع شبكة CNN التحقق من هذه الادعاءات، ونادرا ما تعلن روسيا عن خسائرها.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات الروسية بشأن الخسائر كانت في 2 مارس/ آذار، وذكرت وقتها أن 498 من قواتها لقوا حتفهم منذ بداية الغزو.

ووفقًا لمسؤولين في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تحدثوا إلى شبكة CNN، تتراوح التقديرات الأمريكية بشأن الخسائر الروسية ما بين 3 آلاف و 10 آلاف عسكري.