مصادر تكشف لـ CNNعن سلاح استخدمه الجيش الروسي لأول مرة في أوكرانيا

(CNN)-- أكد مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، أن روسيا استخدمت، الأسبوع الماضي، ضد أوكرانيا، صواريخ فرط صوتية، في أول استخدام معروف لمثل هذه الصواريخ في القتال.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة كانت قادرة على تتبع عمليات إطلاق الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وذكرت مصادرلـ CNN أن عمليات إطلاق الصواريخ كانت تهدف، على الأرجح، إلى اختبارها وتوجيه رسالة إلى الغرب حول قدرات روسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق السبت، أنها أطلقت صواريخ "كينزال" التى تفوق سرعتها سرعة الصوت على مستودع ذخيرة في قرية ديلاتين بمنطقة إيفانو فرانكيفسك، بغرب أوكرانيا يوم الجمعة.

ولم تستطع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.

ويصعب رصد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ما يشكل تحديا لأنظمة الدفاع الصاروخي.

ويمكن للصواريخ التي تفوق سرعة الصوت أن تسير في مسار أقل بكثير من الصواريخ الباليستية، التي يمكن اكتشافها بسهولة، وكذلك لدى الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت القدرة على المناورة.

وقد جعلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تطوير الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت أحد أولوياتها القصوى، خاصة أن الصين وروسيا تعملان على تطوير تلك الأسلحة.