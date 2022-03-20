(CNN)-- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، لشبكة CNN، عن استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن زيلينسكي حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض، فقد يعني ذلك أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى نشوب "حرب عالمية ثالثة".

وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة خاصة مع مذيع CNN، فريد زكريا، صباح الأحد: "أنا مستعد للتفاوض مع بوتين، وكنت جاهزا لذلك خلال العامين الماضيين، وأعتقد أنه بدون مفاوضات، لا يمكننا إنهاء هذه الحرب".

وأضاف: "إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1٪ لوقف هذه الحرب، أعتقد أننا بحاجة إلى اغتنام هذه الفرصة، نحن بحاجة للقيام بذلك، أستطيع أن أقول لكم عن نتيجة هذه المفاوضات - على أي حال، نحن نخسر أشخاصا أبرياء يوميا".

وتابع: "القوات الروسية جاءت لإبادتنا وقتلنا، وجيشنا قادر على توجيه ضربة قوية، نحن قادرون على الرد للحفاظ على كرامة شعبنا لكن، لسوء الحظ، لن يحافظ ذلك على الأرواح، لذا أعتقد أنه يتعين علينا استخدام أي صيغة، أي فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث مع بوتين ولكن إذا فشلت هذه المحاولات، فهذا يعني أن هذه حرب عالمية ثالثة ".