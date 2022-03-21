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صراخ وذعر.. شاهد رد فعل صحفيين عندما فاجأهم قصف روسي في كييف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على مركز تسوق في العاصمة الأوكرانية، كييف، الإثنين.

واندلعت النيران في المركز ومواقف السيارات المحاذية له بعد أن استهدفت غارة روسية منطقة بوديلسكيي، الثلاثاء، حسبما قالت فرق الطوارئ في العاصمة الأوكرانية.

وأكدت فرق الطوارئ أنا 63 رجل أطفاء عملوا على إخماد الحريق الذي وصل ارتفاعه إلى الطابق الثالث والرابع في مركز التسوق.

وقال النائب العام في منشور على قناته عبر منصة تيليغرام: "كنتيجة لهجوم صاروخي نفذه العدو والنيران التي نتجت عنه، دُمر مركز تسوق، وتضررت النوافذ في الأبنية القريبة ومواقف السيارات المحاذية للمركز".

وأكد النائب العام أن عدد القتلى قد يرتفع في الساعات القادمة وأن الحصيلة المُعلنة حتى اللحظة أولية.