مسؤولون غربيون: بيلاروسيا قد تنضم "قريباً" للحرب في أوكرانيا

لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا يرد بطريقة صادمة على مذيع CNN بعد سؤاله عن دعم بلاده لروسيا

خبير عسكري: بيلاروسيا يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في سقوط كييف

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تعتقد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن بيلاروسيا يمكن أن تنضم إلى روسيا "قريبًا" في حربها ضد أوكرانيا، وأن البلاد تتخذ بالفعل خطوات للقيام بذلك، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وآخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لشبكة CNN.

قال مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي، الاثنين، إن "من المرجح" بشكل متزايد أن تدخل بيلاروسيا الصراع.

وأوضح المسؤول أن بوتين بحاجة إلى الدعم، وأن أي شيء سيساعد.

وقال مصدر في المعارضة البيلاروسية إن الوحدات القتالية البيلاروسية جاهزة للتوجه إلى أوكرانيا في أقرب وقت خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استعداد آلاف القوات للانتشار.

من وجهة نظر هذا المصدر، سيكون لهذا تأثير عسكري أقل مما سيكون له تأثير جيوسياسي، بالنظر إلى تداعيات انضمام دولة أخرى إلى الحرب.

قال مسؤول استخباراتي كبير في حلف الناتو، بشكل منفصل، إن الحلف يقدر أن الحكومة البيلاروسية "تعد البيئة لتبرير هجوم بيلاروسيا على أوكرانيا".

صوّت البيلاروسيون الشهر الماضي للسماح للبلاد باستضافة كل من القوات الروسية والأسلحة النووية بشكل دائم، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا لشبكة CNN أنهم لم يروا حتى الآن أي دليل على نقل روسيا أسلحة نووية أو الاستعداد لذلك.

وأكدت المصادر أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن بيلاروسيا تشارك حاليًا في القتال في أوكرانيا. وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن البنتاغون لم ير "أي مؤشرات على أن البيلاروسيين يستعدون للانتقال ... إلى أوكرانيا أو أنهم قد أبرموا أي اتفاقيات للقيام بذلك".

وقال المسؤول العسكري في حلف شمال الأطلسي إن القرار النهائي بشأن مشاركة بيلاروسيا في الحرب لا يزال يتعين اتخاذه في موسكو، وحتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى مشاركة القوات البيلاروسية في القتال في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول، مشيرًا إلى رئيس بيلاروسيا: "لا يتعلق الأمر بما يريده (ألكسندر) لوكاشينكو. السؤال هو: هل يريد بوتين دولة أخرى غير مستقرة في المنطقة؟"

وقال المسؤول "المشاركة ستزعزع استقرار بيلاروسيا".

ولم يوضح المسؤول كيف يمكن لبيلاروسيا التدخل في الحرب، لكنه قال إنه من المنطقي أن تحاول روسيا قطع المساعدات العسكرية لحلف الناتو القادمة إلى أوكرانيا من حدودها الغربية.

وتستخدم روسيا بيلاروسيا كنقطة انطلاق للعديد من عملياتها الجوية في أوكرانيا، وفقًا للمعلومات الاستخبارية التي جمعتها طائرات المراقبة التابعة لحلف شمال الأطلسي التي تحلق فوق الحدود البولندية الأوكرانية والرادار الذي شاهدته شبكة CNN.