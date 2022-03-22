بايدن يحذر من استعداد بوتين لشن هجوم كيماوي: ليست مزحة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، تحذيراته من احتمال قيام روسيا بـ"عمليات زائفة"، بما في ذلك شن هجوم بأسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وقال بايدن إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يبدأ الحديث عن شيء يعتقد أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة على وشك القيام به، فهذا يعني أنه بوتين يستعد للقيام بذلك، هذه ليست مزحة".

وكذلك كرر بايدن تحذيراته، خلال حضوره الاجتماع ربع السنوي لرابطة المائدة المستديرة للأعمال، من هجوم إلكتروني روسي محتمل ضد البنية التحتية للولايات المتحدة.

وقال: "أصدرت إدارتي اليوم تحذيرات جديدة استنادا إلى معلومات استخباراتية، أن روسيا ربما تخطط لهجوم إلكتروني ضدنا"، وأقر الرئيس الأمريكي بـ"القدرة الإلكترونية المتطورة للغاية لروسيا"، لكنه ذكر أنه أجرى "محادثة طويلة" مع بوتين حول "ما ستكون النتيجة إذا شنت روسيا مثل هذا الهجوم".

وأكد بايدن أن روسيا استخدمت صواريخ فرط صوتية في غزوها لأوكرانيا، ولكنه قال إن ذلك "لا يحدث فرقا كبيرا، باستثناء أنه يكاد يكون من المستحيل إيقاف تلك الصواريخ وهذا سبب استخدام الروس لها".

وقال الرئيس الأمريكي عن بوتين إن "ظهره على الحائط، لأنه لم يكن يتوقع مدى أو قوة وحدتنا".