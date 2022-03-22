مسؤول أمريكي يكشف سبب استخدام روسيا لـ"القنابل الغبية" في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى، للصحفيين، الاثنين، إن القوات الروسية "بدأت تواجه مشكلات في مخزون الصواريخ الموجهة لديها".

وأضاف المسؤول أن "تلك المشكلات هي السبب في استخدام القوات الروسية المتزايد لما يمكن أن نطلق عليه القنابل الغبية".

وتمتاز الصواريخ الموجهة بقدرتها على استهداف المواقع بدقة على عكس ما يسمى بـ"القنابل الغبية"، التي لا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لضرب الأهداف بدقة.

وتابع المسؤول الأمريكي أن بعض ذخائر القوات الروسية الموجهة بدقة "تفشل خلال عملية الإطلاق، أو في إصابة الهدف، أو في الانفجار".

وذكر أن الروس استخدموا "القليل جدا من صواريخ كروز التي تطلق من الجو وحدث معهم عدد كبير من الإخفاقات خلال استخدام تلك الذخائر".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق، أن روسيا اعتمدت بشكل أكبر على "القنابل الغبية" الأقل تطوراً من اعتمادها على ترسانتها من الذخائر الموجهة بدقة في حربها القاسية على أوكرانيا.