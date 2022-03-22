بوتين من وسط مضيفات طيران: العقوبات تعادل إعلان حرب.. وشكرا لله أن هذا لم يحدث بعد

(CNN)-- استعرض مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على نطاق واسع الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة بالاشتراك مع قادة العالم الآخرين خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس.

وقال سوليفان للصحفيين، الثلاثاء: "لن أستبق إعلانا سيتم طرحه بالاشتراك مع حلفائنا يوم الخميس عندما تتاح للرئيس الفرصة للتحدث معهم في ذلك الوقت، حزمة أخرى من العقوبات".

"ما سأقوله هو أن أحد العناصر الرئيسية لهذا الإعلان لن يركز فقط على إضافة عقوبات جديدة ولكن على ضمان وجود جهد مشترك لقمع التهرب، وخرق العقوبات، وأي محاولة من قبل أي دولة مساعدة روسيا في تقويض العقوبات أو إضعافها أو الالتفاف عليها بشكل أساسي"، واصفًا ذلك بـ"جزء مهم من هذه المرحلة التالية".

وأضاف سوليفان أنه ستكون هناك عقوبات وأهداف جديدة، لكن "جزء كبير منها يتعلق بالإنفاذ الفعال والتهرب، وتطبيق الدروس التي تعلمناها من الظروف الأخرى التي فرضنا فيها، في الواقع، عقوبات على البلدان".

ومن المقرر أن ينضم بايدن إلى زعماء العالم في قمة غير عادية لحلف شمال الأطلسي، الخميس، بالإضافة إلى اجتماع لمجموعة السبع والمجلس الأوروبي.