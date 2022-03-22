واشنطن ترى "دليلا واضحا" على ارتكاب روسيا "جرائم حرب" في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، الاثنين، إن الولايات المتحدة ترى "دليلا واضحا" على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا".

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، أن "وزارة الدفاع الأمريكية تساعد في جمع الأدلة لتلك الجرائم"، وذكر أن "القوات الروسية تستهدف المدنيين عمدا في أوكرانيا".

وتابع: "سنساهم في عمليات التحقيق، أما بالنسبة لما سينتج عن ذلك، فهذا ليس قرارا ستتخذه قيادة البنتاغون ."

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، الأربعاء.

وعكس تصريح بايدن تحولًا عن موقف الإدارة الأمريكية السابق.

وكان المسؤولون، بمن فيهم بايدن، قد توقفوا في السابق عن القول بأن جرائم حرب تُرتكب في أوكرانيا، مستشهدين بالتحقيقات الجارية حول ما إذا كان يمكن استخدام هذا المصطلح.

لكن المسؤولين أوضحوا أنهم يعتقدون أن "الفظائع جارية"، وأن الاستهداف المتعمد للمدنيين سيشكل جرائم حرب.