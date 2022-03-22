لماذا وصف زيلينسكي الطيارين الروس بأنهم "بلا قلب أو روح"؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطيارين الروس بأنهم "بلا قلب أو روح"، وقال: "لديهم بالتأكيد فراغ بدلا من القلب أو الروح أو كل ما يجعل المرء إنسانا".

وزعم زيلينسكي، في مقطع فيديو عبر تلغرام، الثلاثاء، دون تقديم أدلة، أن "القوات الروسية ضربت منطقة جيتومير، الثلاثاء، وأنه تم إسقاط طائرات روسية في منطقة خاركيف"، وأضاف: "جيشنا أسقط العديد من الطائرات والمروحيات الروسية".

وقال أيضا: "المحتلون أطلقوا النار على الأشخاص الذين خرجوا سلميا إلى الشوارع بدون أسلحة في مسيرة من أجل حريتهم في خيرسون، من أجل حريتنا".

وأضاف: "الجنود الروس لا يعرفون حتى ما يعنيه أن يكونوا أحرارا لقد تم اقتيادهم إلى هنا، بصراحة، كأنهم محكوم عليهم بالإعدام، وكذلك بالعار".

وذكر زيلينسكي أن مدنيين وأطفال في منطقة زاباروجيا تعرضوا لإطلاق نار، وأضاف أن "4 أطفال نقلوا إلى مستشفى، اثنان في حالة خطيرة".

كما شكر الرئيس الأوكراني كل من عمل لمساعدة الممرات الإنسانية، وقال: "تم إنقاذ 8 آلاف و57 شخصاً، شكرا لكل من فعل ذلك، من عمل من أجل الناس، كما تمكنا من إيصال 200 طن من المساعدات الإنسانية."