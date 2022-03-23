مسؤول أمريكي يكشف لـCNN أهمية العقوبات المرتقبة ضد روسيا

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن الرئيس جو بايدن يعتزم، هذا الأسبوع، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل المئات من أعضاء مجلس الدوما.

ومن المتوقع أن تكون هذه العقوبات "بداية لسلسلة من الخطوات الجديدة لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا".

ويرجح أن يعلن بايدن العقوبات الجديدة أثناء وجوده في أوروبا للقاء زعماء من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الأسبوع.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على بعض أعضاء الدوما، لكن العقوبات الجديدة ستوسع قائمة الأشخاص المستهدفين.

كان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال، في وقت سابق الثلاثاء، إن بايدن سيعلن "حزمة أخرى من العقوبات" بشأن روسيا الخميس خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال سوليفان للصحفيين، الثلاثاء: "لن أستبق إعلانا سيتم طرحه بالاشتراك مع حلفائنا يوم الخميس عندما تتاح للرئيس الفرصة للتحدث معهم في ذلك الوقت".

وأضاف: "ما سأقوله هو أن أحد العناصر الرئيسية لهذا الإعلان لن يركز فقط على إضافة عقوبات جديدة ولكن على ضمان وجود جهد مشترك لتقويض خرق العقوبات، وأي محاولة من قبل أي دولة مساعدة روسيا في تقويض العقوبات أو إضعافها أو الالتفاف عليها بشكل أساسي".