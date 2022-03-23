نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشرت صحيفة تابلويد روسية موالية لبوتين، الاثنين - ثم أزيلت لاحقًا - تقريرًا يتضمن حصيلة محدثة تشير إلى سقوط 9861 قتيلًا من القوات المسلحة الروسية في الحرب في أوكرانيا، وذلك نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية.

وجاء بالنص الأصلي لتقرير الصحيفة التي تدعى كومسومولسكايا برافدا: "وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، فقدت القوات المسلحة الروسية 9861 قتيلاً و16153 جريحًا".

قامت CNN بتحليل شفرة الـHTML الخاصة بالموقع، والتي أشارت إلى أن المقالة نُشرت يوم الإثنين الساعة 12:09 صباحًا بالتوقيت المحلي للعاصمة الروسية، موسكو، وبعد ثوانٍ من قراءة CNN للمقال الأصلي - الساعة 9:56 مساءً بتوقيت موسكو، وفقًا لشفرة الـHTML - تم تحديث القصة وإزالة جميع الإشارات إلى عدد الوفيات.

وجاء هذا التحديث على موقع الصحيفة الإلكتروني بعد فترة وجيزة من بدء المقالة بجذب الانتباه عبر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، التي أشارت إلى عدد الوفيات الذي يفوق العدد الأولى الرسمي الذي أعلنت عنه الدفاع الروسية في الثاني من مارس/ آذار.

ويتماشى التقرير الأصلي للصحيفة مع تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية بأن هناك ما يصل إلى 10000 قتيل عسكري روسي، في حين أعلنت أوكرانيا أن الرقم أعلى من ذلك.

ويشار إلى ان شبكة CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من هذه الأرقام المذكورة.