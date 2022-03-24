واشنطن ترد على إعلان روسيا طرد دبلوماسيين أمريكيين

(CNN)-- أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن إدانتها لإعلان روسيا، الأربعاء، طرد دبلوماسيين أمريكيين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تدين "طرد روسيا لدبلوماسيين أمريكيين باعتبار ذلك خطوة غير مفيدة وغير مثمرة في العلاقة الثنائية".

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أن سفارة الولايات المتحدة تلقت، الأربعاء، قائمة الدبلوماسيين الغير مرغوب فيهم من وزارة الخارجية الروسية".

وتابع: "ندعو الحكومة الروسية إلى إنهاء الطرد غير المبرر للدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين، فالآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن يكون لدى بلداننا موظفين دبلوماسيين لازمين لتسهيل الاتصال بين حكومتنا".

كانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، أنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "تسلم دبلوماسي كبير من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو مذكرة، الأربعاء، تتضمن قائمة بموظفين دبلوماسيين أمريكيين غير مرغوب فيهم".

ولم يحدد البيان هؤلاء الدبلوماسيين الذين سيتم طردهم أو عددهم.

وجاءت هذه الخطوة ردا على طرد واشنطن 12 دبلوماسيا من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن موظف روسي في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وجاء في البيان "تم إبلاغ الجانب الأمريكي بحزم أن أي أعمال عدائية من جانب الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردا حاسما وملائما".