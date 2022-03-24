تدمير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك وفقا للبحرية الأوكرانية

كييف، أوكرانيا (CNN)—أعلنت البحرية الأوكرانية عن تدير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، الخميس.
ولم تتمكن شبكة CNN من تأكيد ادعاء البحرية على الرغم من أن مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حريقًا كبيرًا للغاية مع انفجارات ثانوية في الميناء.
ويقع ميناء بيرديانسك على بحر آزوف ويبعد حوالي 45 ميلاً (70 كيلومترًا) جنوب غرب ماريوبول. المدينة لديها قاعدة بحرية صغيرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 100000.
وكانت القوات العسكرية الروسية قد احتلت لأول مرة مباني حكومية في بيرديانسك في 27 فبراير/ شباط الماضي.