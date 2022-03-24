تدمير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك وفقا للبحرية الأوكرانية

شاهد كيف رد وزير الدفاع الأمريكي على سؤال CNN عن وضع الجيش الروسي بأوكرانيا

تميّز بين الصديق والعدو.. صواريخ أمريكية ذكية تفتك بالجيش الروسي في أوكرانيا

كييف، أوكرانيا (CNN)—أعلنت البحرية الأوكرانية عن تدير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، الخميس.

شوهد حريق في ميناء بيرديانسك في هذه الصورة المأخوذة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 24 مارس , plain_text Credit: Ukrainian Navy of the Armed Forces/Facebook

ولم تتمكن شبكة CNN من تأكيد ادعاء البحرية على الرغم من أن مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حريقًا كبيرًا للغاية مع انفجارات ثانوية في الميناء.

ويقع ميناء بيرديانسك على بحر آزوف ويبعد حوالي 45 ميلاً (70 كيلومترًا) جنوب غرب ماريوبول. المدينة لديها قاعدة بحرية صغيرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 100000.

وكانت القوات العسكرية الروسية قد احتلت لأول مرة مباني حكومية في بيرديانسك في 27 فبراير/ شباط الماضي.