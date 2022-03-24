من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ميخائيل خودورفسكي، الأوليغارشي السابق وافلذي سجن لـ10 سنوات في روسيا، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "خطير بما فيه الكفاية".

جاء ذلك في مقابلة لخودورفسكي مع الزميلة ايرين بيرنيت على CNN حيث قال: "علينا أن نفهم أن بوتين خطير بما فيه الكفاية ومع ذلك ليس لديه ميول انتحارية. يمكنه استخدام أسلحة الدمار الشامل ولكن فقط إذا علم أنه لن يعاقب".

وتابع قائلا: "لن يستخدم (بوتين) السلاح النووي أبدًا ما لم يعلم أنه في أمان، وبمجرد اقتناعه بأنه نعم، نحن بأمان، ومن الواضح سيدفعه هذا نحو ذلك.."

وأضاف: "الأوليغارشيون ليسوا أوليغارشيين حقيقيين بهذا المعنى، إنهم في الواقع لا يؤثرون على بوتين، هذه مجرد فكرة غير معقولة إذا جاز لي أن أقول ذلك، ومع ذلك فهم أدوات تأثير لبوتي.. ومعرفة من سيقطع علاقاته مع بوتين بشكل حقيقي سيكون عندما يدينونه بالفعل وعندما يعترفون بأنه مجرم حرب، وإذا لم يحدث ذلك، فهذا يعني أنهم ما زالوا يعتمدون عليه وما زالوا خطرين".