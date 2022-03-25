أستراليا تفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا وعائلته.. وتتوعد روسيا

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في الكرملين
Credit: MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت أستراليا، الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وعائلته لدعمه الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقالت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان، إن العقوبات استهدفت زوجة لوكاشينكو، غالينا، وابنه فيكتور، الذي سبق أن شغل مناصب رفيعة خاصة بالأمن القومي في الحكومة.

وأضافت الوزارة أن العقوبات الجديدة طالبت كذلك 22 فردا من بينهم صحفيين كبار بوسائل إعلام روسية مثل روسيا اليوم، ومؤسسة الثقافة الاستراتيجية، وإنفوروس، ونيوزفرونت.

وتابعت أن العقوبات تهدف إلى "ضمان دفع تكلفة باهظة لروسيا وأولئك الذين يدعمون غزوها غير القانوني وغير المبرر لجارتها الديمقراطية".

وأضافت أن أستراليا "ستواصل فرض مزيد من العقوبات لفرض تكاليف كبيرة على من يتحملون المسؤولية أو يتولون مقاليد السلطة في روسيا وبيلاروسيا".

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