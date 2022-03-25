كوريا الشمالية تعلن إطلاق "صاروخا بالستيا جديدا"

سول، كوريا الجنوبية (CNN)-- أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، عن إطلاق "صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز هواسونغ -17".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إن زعيم البلاد كيم جونغ أون أصدر أمرا بإجراء تجربة الإطلاق للصاروخ الجديد.

وأضافت الوكالة أنه "تم إطلاق الصاروخ من مطار بيونغ يانغ الدولي، وأنه حلق لمسافة 1090 كيلومترا لمدة 4052 ثانية، وهبط بدقة في المكان المخطط له بين شبه الجزيرة الكورية واليابان".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن هذه أول عملية إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات تقوم بها البلاد منذ عام 2017.