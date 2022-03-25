زعيم كوريا الشمالية يعلق على التجربة الصاروخية الجديدة لبلاده

سول، كوريا الجنوبية (CNN)-- قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، إن الصاروخ الباليستي الجديد الذي أطلقته بلاده "يظهر قوة الردع النووية لبيونغ يانغ"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية.

وأضاف كيم جونغ أون أن عملية إطلاق الصاروخ "تطوير ناجح للصواريخ البالستية العابرة للقارات من النوع الجديد"، وأن جيش بلاده "سيبقي نفسه على استعداد تام لمواجهة طويلة الأمد مع الإمبرياليين الأمريكيين"، وأكد أن القوات "مستعدة تماما لكبح واحتواء أي محاولات عسكرية خطيرة للإمبرياليين الأمريكيين".

كانت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أعلنت، في وقت سابق الخميس، عن إطلاق "صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز هواسونغ -17".

وقالت وكالة الأنباء إن زعيم البلاد أصدر أمرا بإجراء تجربة الإطلاق للصاروخ الجديد، وأضافت الوكالة أنه "تم إطلاق الصاروخ من مطار بيونغ يانغ الدولي، وأنه حلق لمسافة 1090 كيلومترا لمدة 4052 ثانية، وهبط بدقة في المكان المخطط له بين شبه الجزيرة الكورية واليابان".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن هذه أول عملية إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات تقوم بها البلاد منذ عام 2017.

وقالت الوكالة إن هذا النوع الجديد من الصواريخ "سوف يؤدي بشكل موثوق مهمته وواجبه كرادع قوي للتهديدات النووية والتحديات التي تواجه البلاد".

وفي المقابل، أدانت دول من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، إجراء كوريا الشمالية التجربة الصاروخية الجديدة.