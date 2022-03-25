تطورات الوضع العسكري الروسي بأوكرانيا.. تحديث استخباراتي بريطاني يوضح

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، في آخر تحديث استخباراتي لها، إن القوات الأوكرانية استعادت بلدات ومواقع دفاعية على المشارف الشرقية للعاصمة الأوكرانية، كييف.

وقالت الوزارة إن "الهجمات المضادة الأوكرانية وتراجع القوات الروسية عن خطوط الإمداد الممتدة سمحت للأوكرانيين بإعادة احتلال البلدة والمواقع الدفاعية حتى 35 كيلومترا شرقي كييف".

ولفتت إلى أنه من "المرجح أن تستمر القوات الأوكرانية في محاولة دفع القوات الروسية للتراجع على طول المحور الشمالي الغربي من كييف باتجاه مطار هوستوميل".

وأضافت الوزارة أن "القوات الروسية ما زالت تحاول الالتفاف على ميكولايف وهي تتطلع للتوجه غربًا نحو أوديسا مع إبطاء تقدمها بسبب المشكلات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية".