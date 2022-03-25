دبوس "الحشرة" الذي ارتدته أولبرايت أمام الروس.. ما قصته؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت الزميلة كريستيان امانبور من CNN فيديو مقابلة سابقة أجرتها مع مادلين أولبرايت التي شغلت بالسابق منصب وزيرة الخارجية الأمريكية والسبب وراء ارتدائها دبوس (قطعة تشبك على الملابس وعادة ما تكون علم الدولة التي يمثلها الشخص باللقاءات الرسمية) أمام وفد روسي.

Madeleine Albright was famous for her “pin diplomacy” – and it was never put to better use than when she discovered the Russians had been bugging the State Department, as she told me back in 2015… https://t.co/a7yif1ful9

جاء ذلك في تغريدة لأمانبور على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "اشتهرت مادلين أولبرايت بـ’دبلوماسية الدبوس‘ - ولم يتم استخدامها على الإطلاق بشكل أفضل مما كانت عليه عندما اكتشفت أن الروس كانوا يتنصتون على وزارة الخارجية ، كما أخبرتني في عام 2015".

وقالت أولبرايت في المقابلة: "ما عثروا عليه كان غرفة في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية قرب مكتب وزير الخارجية تم (وضع أجهزة تنصت فيها مستخدمة المصطلح المتعارف عليه بأن الغرفة كانت BUGGED أي بداخلها حشرة) من قبل الروس.."

وتابعت قائلة: "كان هناك شخص روسي يجلس خارج مبنى وزارة الخارجية يستمع إلينا، وبعدها قمنا بما نقوم به عادة عند العثور على أمر مماثل والقول لموسكو أنه لا ينبغي القيام بذلك، ولكت أعلم أنك تعلمين أن لدي دبلوماسية الدبوس فعندها وفي المرة التالية التي التقيت فيها مع الروس ارتديت دبوس حشرة كبيرة وهم علموا تماما ما كنت أقصده.."