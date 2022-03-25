مسؤول عسكري أمريكي: روسيا تحولت من الهجوم إلى الدفاع حول كييف

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الروسية انتقلت من وضعية الهجوم إلى الدفاع في محيط العاصمة الأوكرانية، كييف، الجمعة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القوات الروسية أوقفت تقدمها البري نحو كييف لكنها تواصل قصفها الصاروخي والجوي للمدينة.

وتقدر واشنطن أن القوات الأوكرانية تحافظ على مواقعها التي دفعت القوات الروسية عنها شرق كييف، وأضاف المسؤول الأمريكي قائلا إن هناك مؤشرات أن الجيش الأوكراني يدفع نظيره الروسي شمال مدينة شيرنيهيف أيضا.

ولفت المصدر إلى أن مدينة ماكاريف تشهد اشتباكات قوية وقد تقع تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

وأعلن المسؤول أن روسيا أطلقت 1250 صاروخا على المدن الأوكرانية منذ بدء الاجتياح.