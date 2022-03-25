بالأسماء.. مقربون من بوتين تضيفهم أمريكا لقائمة العقوبات "الكاسحة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات إضافية "كاسحة" بضم عدد من المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لقائمة العقوبات كجزء من الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية أعلنت فيه تصنيف:

- ديمتري فلاديميروفيتش غوسيف، وميخائيل لفوفيتش كوتشمنت، واناتولي الكسندروفيتش برافرمان، وإيليا بوريسوفيتش برودسكي، وألكسي ليونيدوفيتش فيسون، وديمتري فلاديميروفيتش خوتيمسكي، وسيرغي خوتيمسكي، وميخائيل ألكسندروف كليوكين، وميخائيل أوليغوفيتش أفتوخوف، وألبرت الكسندروفيتش بوريس، وديمتري فلاديميروفيتش بيريشنيكوف، وايلينا الكسندروفنا تشيرستفوفا، وسيرغي نيكولايفيتش بونداروفيتش، وأوليغ ألكساندروفيتش مشتاليار، وأليكسي فاليريفيتش بانفيروف، وإرينا نيكواليفنا كاشينا، وجويل ريمون لوتير، لكونهم قادة أو مسؤولين أو مدراء تنفيذيين كبارا أو أعضاء في مجلس إدارة PJSC Sovcombank، استنادا إلى الفقرة 1 (أ) (3) (ج) من الأمر التنفيذي 14024.

- OOO Volga Group، تمّ تصنيفها بسبب عملها الآن أو لكونها عملت في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي، وفقًا للقسم 1 (أ) (1) من الأمر التنفيذي 14024.

- غينادي نيكولايفيتش تيمشينكو، لكونه قائدا، أو مسؤولا أو مديرا تنفيذيا كبيرا أو عضوا في مجلس إدارة مجموعة OOO Volga Group، وفقًا للمادة 1 (أ) (3) (ج) من الأمر التنفيذي 14024.

- OOO Transoil، تمّ تصنيفها لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها، أو أنها تصرّفت أو زُعم أنها تعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح غينادي نيكولايفيتش تيمشينكو أو نيابة عنه، وذلك وفقا للمادة 1 (أ) (7) من الأمر التنفيذي 14024.

- كسينيا غيناديقنا فرانك، لكونها قائدة أو مسؤولة أو مديرة تنفيذية كبيرة أو عضوًا في مجلس إدارة OOO Transoil، وذلك وفقًا للمادة 1 (أ) (3) (ج) من الأمر التنفيذي 14024.

- غليب سيرغيفيتش فرانك لكونه زوج كسينيا غيناديفنا فرانك، وفقًا للمادة 1 (أ) (ت) من الأمر التنفيذي 14024.

- إيلينا بيتروفنا تيمشينكو وناتاليا براونينغ، لكونهما زوجا/ زوجة أو ولدا بالغا لغينادي نيكولايفيتش تيمشينكو، وفقا للمادة 1 (أ) (v) من الأمر التنفيذي 14024.

- اليخت لينا، هو عقار لغينادي نيكولايفيتش تيمشينكومصلحة أو ملكية فيه وبالتالي فهو يعتبر ملكية محظورة.