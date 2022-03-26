(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، بعد زيارته للاجئين الأوكرانيين في وارسو ببولندا، السبت.

وعندما سُئل من قبل المراسلين المسافرين معه عن ما شعر به في تعامله مع بوتين عند رؤيته اللاجئين، أجاب بايدن "إنه جزار".

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة القصيرة في استاد نارودوي، روى بايدن كيف ذهب إلى أماكن مثل هذه في حياته، لكنه قال إنه يتفاجأ دائمًا بـ "عمق وقوة الروح البشرية".

وقال: "إنه أمر لا يصدق، إنه لا يصدق. انظر إلى كل هؤلاء الأطفال الصغار. أريد فقط أن أعانقهم، فقط أريد أن أقول شكرًا. أعني، هذا يجعلك فخوراً للغاية".

وأضاف: "قال كل واحد من هؤلاء الأطفال شيئًا ما، يطلب صلاة لأبي أو جدي أو أخي الذي عاد هناك للقتال. وأتذكر كيف يكون الأمر عندما يكون لديك شخص ما في منطقة حرب. كل صباح تستيقظ وتتساءل. أنت فقط تتساءل. وأنت تصلي ألا تتلقى هذه المكالمة الهاتفية".