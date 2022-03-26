تصريح بايدن "ستذهبون هناك" أمام جنود أمريكيين في بولندا يثير تفاعلا عن نية دخول أوكرانيا.. والبيت الأبيض يوضح

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقّب جاك سوليفان، مستشار شؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي في اليمن ضد منشآت نفطية سعودية، الخميس.

وقال سوليفان في بيان: "تدين الولايات المتحدة الهجمات التي شنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من اليوم. إن الهجمات الحوثية غير المبررة على منشآت تخزين النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة والهجمات على المنشآت المدنية في جيزان ونجران والظهران هي أعمال إرهابية تهدف إلى إطالة معاناة الشعب اليمني".

وتابع قائلا: "تم تمكين هجمات اليوم من قبل إيران بشكل واضح، تماما مثل الهجمات التي استهدفت محطات معالجة المياه والبنية التحتية للطاقة في 19 و20 آذار/مارس، ويشكل ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر استيراد الأسلحة إلى اليمن".

وأضاف: "لقد أيدت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية العديد من دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد في خلال العام الماضي. ويستمر الحوثيون في رفض هذه الدعوات والرد بأعمال إرهابية وهجمات عسكرية، مما يطيل أمد الصراع اليمني والأزمة الإنسانية الناجمة عنه. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب وإغاثة الشعب اليمني، ولكن لا يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الذي يعمل على عملية تدريجية لتهدئة الصراع. تدعم الولايات المتحدة هذه الجهود بشكل كامل، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لشركائنا في الدفاع عن أراضيهم من هجمات الحوثيين، وندعو المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذونا".

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