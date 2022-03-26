بعضها قد يأتي من دول عربية.. ضغوط على بايدن لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقّب جاك سوليفان، مستشار شؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي في اليمن ضد منشآت نفطية سعودية، الخميس.

Biden tells 82nd Airborne they will be stationed in Ukraine & will see firsthand Ukrainian resilience "You're going to see when you're there. You're going to see women,young people standing the middle of—in front of a damn tank,just saying,'Im not leaving. Im holding my ground'" https://t.co/xRE9au6WdD

وقال سوليفان في بيان: "تدين الولايات المتحدة الهجمات التي شنها الحوثيون على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من اليوم. إن الهجمات الحوثية غير المبررة على منشآت تخزين النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة والهجمات على المنشآت المدنية في جيزان ونجران والظهران هي أعمال إرهابية تهدف إلى إطالة معاناة الشعب اليمني".

While speaking to American Soldiers in Poland— President Biden alludes to U.S. Troops going into Ukraine— Says some have already been there. The administration has maintained that U.S. soldiers are not in Ukraine but rather in neighboring Poland which is NATO territory. https://t.co/iSUJDNnWMb

وتابع قائلا: "تم تمكين هجمات اليوم من قبل إيران بشكل واضح، تماما مثل الهجمات التي استهدفت محطات معالجة المياه والبنية التحتية للطاقة في 19 و20 آذار/مارس، ويشكل ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر استيراد الأسلحة إلى اليمن".

The Russian military leadership is not talking to their US counterparts and Biden is out there talking about what our troops are going to see in Ukraine. This reckless moron is going to start world war 3. https://t.co/AdTZer4qIz

وأضاف: "لقد أيدت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية العديد من دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد في خلال العام الماضي. ويستمر الحوثيون في رفض هذه الدعوات والرد بأعمال إرهابية وهجمات عسكرية، مما يطيل أمد الصراع اليمني والأزمة الإنسانية الناجمة عنه. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب وإغاثة الشعب اليمني، ولكن لا يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها الذي يعمل على عملية تدريجية لتهدئة الصراع. تدعم الولايات المتحدة هذه الجهود بشكل كامل، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لشركائنا في الدفاع عن أراضيهم من هجمات الحوثيين، وندعو المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذونا".