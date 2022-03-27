رد روسي بعد إشعال بايدن لتكهنات بتصريح "بوتين لا يمكنه البقاء بالسلطة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي، دو بايدن، تكهنات بعد إدلائه بتصريح مفاده أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة" الأمر الذي أثار تساؤلات إن كان يدعو إلى "تغيير النظام" بروسيا.

جاءت تصريحات بايدن خلال خطاب ألقاه خارج القلعة الملكية في العاصمة البولندية، وارسو، حيث قال: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة".

البيت الأبيض من جهته قلل بعد ذلك من أهمية هذه التصريحات، حيث قال مسؤول بالبيت الأبيض: "كانت وجهة نظر الرئيس أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة"، لافتا على أن الرئيس الأمريكي لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام.

وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض إن هذا السطر الذي قرأه بايدن لم يكن واردا ضمن التصريحات المعدة للرئيس الأمريكي.

ورد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تصريح بايدن قائلاً: "هذا الأمر لن يقرره السيد بايدن.. يجب أن يكون فقط اختيار شعب روسيا الاتحادية".

ويذكر انه وقبل أن يتحدث بايدن في بولندا مباشرة، أصابت غارة جوية مستودع وقود خارج مدينة لفيف بأوكرانيا التي تقع على بعد حوالي 200 ميل (نحو 321 كيلومترا) من المكان الذي سيتحدث فيه الرئيس، مسببة بتصاعد الدخان والنيران المتصاعدة فوق المدينة الأوكرانية الغربية، والتي كان يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها ملاذ آمن خلال الحرب نظرًا لبعدها عن الحدود الروسية الأوكرانية.