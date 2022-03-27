هفوة جديدة لبايدن عما حدث بسعر صرف الروبل الروسي تثير تفاعلا

اقتصاد
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بايدن: بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كلمة القاها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تأثير العقوبات التي فرضتها بلاده والحلفاء الأوروبيين على الاقتصاد الروسي وسعر العملة الروسية "الروبل".

 

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "كنتيجة لهذه العقوبات غير المعهودة، هبط الروبل بصورة شبه فورية لحطام، الاقتصاد الروسي.. وهذه حقيقة.. يتطلب نحو 200 روبل تقريبا للحصول على دولار واحد.."

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة ردا على غزو أوكرانيا إلى انهيار العملة الروسية، وأصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبل في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10٪ وسجلت مستوى قياسيا جديدا عقب إعلان العقوبات.

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