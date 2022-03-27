هفوة جديدة لبايدن عما حدث بسعر صرف الروبل الروسي تثير تفاعلا

بايدن: بوتين "ديكتاتور لا يمكنه البقاء في السلطة".. وأوكرانيا لن تكون انتصاره

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كلمة القاها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تأثير العقوبات التي فرضتها بلاده والحلفاء الأوروبيين على الاقتصاد الروسي وسعر العملة الروسية "الروبل".

تحول الروبل على الفور تقريبا إلى أنقاض". يتحدث الرئيس بايدن عن تأثير العقوبات على العملة الروسية ، قائلاً إن سعر الصرف من الروبل إلى الدولار الأمريكي هو 200 إلى 1 ، على الرغم من أن السعر الحالي يقترب من 100 إلى 1. https://t.co/d3dt8vIVBL

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "كنتيجة لهذه العقوبات غير المعهودة، هبط الروبل بصورة شبه فورية لحطام، الاقتصاد الروسي.. وهذه حقيقة.. يتطلب نحو 200 روبل تقريبا للحصول على دولار واحد.."

كيف تتأكد ان بايدن منفصل عن الواقع ؟؟ اسمع ماذا يقول : يقول إن العقوبات تسببت في انهيار الاقتصاد الروسي وان الدولار الواحد يساوي 200 روبل😳. للعلم سعر صرف الدولار مقابل الروبل قبل الحرب كان 75 واليوم 93 روبل بالدولار . https://t.co/ycSYB8jYFi

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة ردا على غزو أوكرانيا إلى انهيار العملة الروسية، وأصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبل في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10٪ وسجلت مستوى قياسيا جديدا عقب إعلان العقوبات.