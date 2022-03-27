ماكرون يعلق على وصف بايدن لبوتين بـ"الجزار"

لندن، بريطانيا (CNN)-- تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إلى وصف نظيره الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بأنه "جزار"، عقب اجتماع بايدن مع لاجئين أوكرانيين في وارسو.

وقال ماكرون، خلال مقابلة على قناة "فرنسا 3": "لن أستخدم هذه المصطلحات لأنني ما زلت أجري محادثات مع الرئيس بوتين"، وأضاف الرئيس الفرنسي: "هدفنا وقف الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، مع تجنب التصعيد".

كان بايدن وصف بوتين بأنه "جزار"، عندما سُئل من قبل المراسلين المسافرين معه عن ما شعر به في تعامله مع الرئيس الروسي عند رؤيته اللاجئين، وأجاب بايدن "إنه جزار".

وأثار الرئيس الأمريكي التكهنات بعد إدلائه بتصريح عن نظيره الروسي، خلال خطاب ألقاه خارج القلعة الملكية في العاصمة البولندية، وارسو، حيث قال: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة"، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات إن كان الرئيس الأمريكي يدعو إلى "تغيير النظام" بروسيا.

وقلل البيت الأبيض بعد ذلك من أهمية هذه التصريحات، حيث قال مسؤول بالبيت الأبيض: "كانت وجهة نظر الرئيس أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة"، لافتا على أن الرئيس الأمريكي لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام.

وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض إن هذا السطر الذي قرأه بايدن لم يكن واردا ضمن التصريحات المعدة للرئيس الأمريكي.

ورد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تصريح بايدن قائلاً: "هذا الأمر لن يقرره السيد بايدن.. يجب أن يكون فقط اختيار شعب روسيا الاتحادية".