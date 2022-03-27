أوكرانيا: بوتين يفكر في تطبيق "السيناريو الكوري"

(CNN)-- قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتطلع إلى تقسيم أوكرانيا إلى قسمين مثل كوريا الشمالية والجنوبية.

وأضاف بودانوف أن"هناك سبب للاعتقاد بأن بوتين يفكر في سيناريو كوري لأوكرانيا، أي أن القوات الروسية ستحاول فرض خط فاصل بين المناطق المحتلة وغير المحتلة في بلادنا، وفي الواقع، إنها محاولة لإنشاء كوريا الشمالية والجنوبية في أوكرانيا".

وتابع أن "روسيا لا تزال عازمة على إنشاء ممر بري من الحدود الروسية إلى شبه جزيرة القرم".

وقال إنه يتوقع أن "يرى محاولة لتوحيد الأراضي التي تحتلها روسيا في كيان واحد"، وأضاف: "نشهد بالفعل محاولات لإنشاء سلطات موازية في الأراضي المحتلة وإجبار الناس على التخلي عن العملة الأوكرانية"، وتابع أنه "يتوقع أن يقاوم الأوكرانيون الجهود السياسية لروسيا".

وذكر أن "العمليات الروسية حول كييف فشلت، وأصبح من المستحيل الآن على الجيش الروسي الإطاحة بالحكومة الأوكرانية"، وتابع أن "الحرب التي يشنها بوتين تركزت الآن على جنوب وشرق البلاد".