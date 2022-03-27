من قطر.. سيناتور أمريكي يلخّص ما يعنيه خروج بوتين من الحرب "واقفا"

من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، الحرب الأوكرانية التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وما يعنيه خروج بوتين من الحرب بعد انتهائها واقفا وأقوى من قبل.

دعا السيناتور ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والعضو البارز في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، لإنهاء الحرب والمعاناة والحاجة إلى العمل العالمي والتعاون الدولي خلال حديثه في #منتدى_الدوحة @LindseyGrahamSC https://t.co/3ZxxO9anRz

جاء ذلك في كلمة لغراهام في منتدى الدوحة بقطر، حيث قال: "نحن جميعا نريد أن تنتهي الحرب وأن تنتهي المعاناة، ولكن كيف تنهي هذه الحرب وما هي الشروط المقبولة؟ إذا كان وبعد انتهاء هذا كله بوتين ما يزال واقفا وهو أقوى إذن فإن العالم قد فشل، لأن النظام الدولي الذي نتحدث عنه سيكون قد طمس".

وكان غراهام قد اثار تفاعلا واسعا بتغريدة قال فيها: "هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرغ في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك - والعالم - خدمة رائعة.."

وتابع غراهام بتغريدة منفصلة: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام.."

وفي رد على هذه التصريحات قال السفير الروسي بأمريكا، اناتولي انتونوف، وفقا لما نشرته السفارة الروسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "أجد تصريح السياسي الأمريكي مرفوضًا ومثيرًا للغضب.. إن درجة الفوبيا من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة تجاه روسيا خارج النطاق.. من المستحيل تصديق أن عضوًا في مجلس الشيوخ لدولة تروج لقيمها الأخلاقية كـ’نجمة مرشدة‘ للبشرية جمعاء، يمكنه تحمل الدعوة إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".