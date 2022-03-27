الجيش الروسي يكشف ما استهدفه في لفيف غرب أوكرانيا

كييف، أوكرانيا (CNN)-- أكد الجيش الروسي، الأحد، شن ضربات على مستودعات الوقود في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا وخارج كييف، قائلا إنه استهدف إمدادات الوقود للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، الأحد: "في 26 مارس/ اذار دمرت أسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفيف كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في المناطق الغربية من أوكرانيا وكذلك بالقرب من كييف".

وأكد كوناشينكوف هجوماً منفصلاً على لفيف، السبت، قائلاً إن صواريخ كروز استهدفت ورش مصنع لإصلاح المعدات اللاسلكية، والذي ادعى أنه نفذ عملية إصلاح وتحديث لأنظمة الأسلحة الأوكرانية.

وأكدت السلطات الأوكرانية الهجوم على قاعدة الوقود في لفيف، في حين أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، الأحد، أن الحريق الذي اندلع في مستودع تخزين الوقود في لفيف قد تم إخماده في الساعة 6:49 صباحًا بالتوقيت المحلي.