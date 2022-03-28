رئيس أوكرانيا: نحن مستعدون لوضع الحياد والدولة غير النووية

سير زيلينسكي إلى مستشفى لزيارة جنود مصابين.. ما رسالته إلى بوتين؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأوكرني فلودومير زيلينسكي أن بلاده تقبل بأن تكون "محايدة" ودولة "غير نووية"، إذ كان الأمر سيكون كافيا للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي مع روسيا.

وقال زيلينسكي في حوار مع صحفيين روس مستقلين: "الضمانات الأمنية والصفة الحيادية وغير النووية لدولتنا، نحن نقبل بذلك، هذه النقطة الأكثر أهمية"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "أعتقد أن هذه النقطة المحورية بالنسبة لروسيا، وحسبما أذكر، لقد بدأوا الحرب بسببها"، حسب تعبيره.

وشدد زيلينسكي على أن أي اتفاقية ستخضع للاستفتاء الشعبي في أوكرانيا لكنه أكد مجددا على أنه يود التوصل لاتفاق سلام حقيقي.

وأردف الرئيس الأوكراني قائلا: "هذه القضية قضية ضمان أمني لأوكرانيا، وطالما أنهم يقولون إنها كذلك بالنسبة لهم، فأنا أتفهمها وأناقشها بعمق، لكنني أريد التأكد من أنها لن تكون مجرد ورقة أخرى لا قيمة لها"، حسب قوله.

وأشار زيلينسكي إلى ضرورة إيجاد حل لإقليمي الدونباس والقرم في عملية السلام.