4 دول أوروبية تعلن طرد دبلوماسيين روس.. وتوضح الأسباب

(CNN)-- أعلنت هولندا وبلجيكا وأيرلندا والتشيك، الثلاثاء، طرد دبلوماسيين روس لأنهم "يهددون الأمن القومي".

وذكرت وزارة الخارجية الهولندية أنه تم طرد 17 ضباطا بالاستخبارات الروسية ملحقين بالبعثة الدبلوماسية الروسية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، إن "القرار استند إلى معلومات من الاستخبارات الهولندية وأجهزة الأمن ذكرت أن الضباط الروس يمثلون تهديدا للأمن القومي"، وأضافت: "تم اتخاذ هذه الخطوة بالتنسيق مع دول أخرى".

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية طرد 17 دبلوماسيا، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وكذلك أعلنت بلجيكا طرد 21 دبلوماسيا روسيا، قالت عنهم وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز إنهم "متورطون في أنشطة تجسس".

وفي سياق متصل، طردت أيرلندا والتشيك ما مجموعه 5 دبلوماسيين روس، وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، في بيان، إن بلاده طردت 4 دبلوماسيين روس كبار.

وأضاف أن وزارته أبلغت السفير الروسي بقرار الحكومة طرد الدبلوماسيين لأن أنشطتهم "لا تتفق مع المعايير الدولية للسلوك الدبلوماسي".

وقالت وزارة الخارجية التشيكية إنه تم إعلان دبلوماسيا في السفارة الروسية ببراغ بأنه "شخصًا غير مرغوب فيه"، وأضافت وزارة الخارجية أنها مع حلفائها "يقللون من وجود الاستخبارات الروسية في الاتحاد الأوروبي".