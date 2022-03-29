روسيا تعلن تخفيض نشاطها العسكري في كييف وتشرنيهيف

(CNN)-- أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها "ستخفض بشكل كبير من النشاط العسكري على جبهتين كييف وتشيرنيهيف"، في أوكرانيا.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، عبر قناة تلغرام التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "سيتم تقليص النشاط العسكري، في بعض الأحيان، بشكل جذري"، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب محادثات بين وفدين روسي وأوكراني في إسطنبول، الثلاثاء.

وذكر ألكسندر فومين للصحفيين: "بسبب التقدم في المفاوضات بشأن إعداد اتفاق بشأن حياد أوكرانيا ووضعها غير النووي، وتوفير ضمانات أمنية لها، وكذلك من أجل زيادة الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الهدف النهائي من المفاوضات، تم اتخاذ قرار لتخفيض النشاط العسكري بشكل جذري في محيط كييف وتشيرنيهيف".

كانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية زعمت، في وقت سابق الثلاثاء، أن وحدات من الجيش الروسي تنسحب من جبهات القتال في العاصمة كييف ومن مدينة تشيرنيهيف، شمال البلاد.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، على فيسبوك: "لم يحقق العدو الروسي هدفه من عمليته الهجومية"، لكنها حذرت من "مخاطر كبيرة" إذا قامت القوات الروسية بمهاجمة البنية التحتية العسكرية والمدنية.

وأضافت أن "المقاومة الأوكرانية البطولية تقوم بعملية دفاعية وتوقف تقدم قوات العدو في جميع الاتجاهات".