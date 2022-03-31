هل بوتين ليس على دراية كاملة بتطورات غزو أوكرانيا؟.. البنتاغون يعلق

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يتم إبلاغه من قبل وزارة دفاعه بكل التفاصيل بشأن غزو أوكرانيا".

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده ليس لديها "إمكانية الوصول إلى كل جزء من المعلومات التي حصل عليها بوتين أو كل محادثة أجراها"، لكن كيربي قال إنه يتفق مع "النتيجة الأساسية للتقارير الصحفية التي تفيد بأن بوتين لم يتم إبلاغه بشكل كامل من قبل وزارة دفاعه عن الوضع في أوكرانيا"، دون أن يقدم جون كيربي تفاصيل.

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق يوم الأربعاء، أن مسؤولا أمريكيا قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن بوتين تم "تضليله" من قبل مستشاريه بشأن مدى سوء أداء الجيش الروسي في أوكرانيا وتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون: "لقد رأيت هذه التقارير الصحفية المنسوبة إلى مسؤول أمريكي، وسوف أتفق مع النتيجة الأساسية، لكننا لن نحصل على أي شيء أكثر تحديدًا من ذلك".