ألمانيا تعلن عن قرار لبوتين يخص أوروبا بشأن سداد ثمن الغاز

(CNN)-- أعلنت ألمانيا، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتز بأنه يمكن للدول الأوروبية سداد ثمن الغاز الروسي باليورو بتحويل المبالغ المالية إلى بنك غازبروم الذي لم يتأثر بالعقوبات، ثم تحويلها إلى الروبل الروسي.

وبحسب بيان بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها المستشار الألماني مع بوتين، الأربعاء، "أبلغ بوتين شولتز أنه يسن قانونا ينص على أن مدفوعات الطاقة الروسية يجب أن تتدفع بالروبل، لكن هذا لا ينطبق على الشركاء الأوروبيين حيث يمكن دفعها باليورو وسيحولها بنك غازبروم إلى روبل".

ومن جانبه، شولتز "لم يوافق على هذا الإجراء، لكنه طلب معلومات مكتوبة لفهم الإجراء بشكل أفضل، وأكد أن برلين ملتزمة باتفاق مع مجموعة السبع بأن مدفوعات الطاقة الروسية ستدفع باليورو أو بالدولار الأمريكي فقط"، بحسب البيان.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن بيع الغاز الروسي لمن وصفها بـ"الدول غير الصديقة" بالروبل عوضا عن الدولار أو اليورو.

ونقل تلفزيون روسيا اليوم على لسان بوتين قوله "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن "موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز".

وأكد الرئيس الروسي وفقا لتقرير التلفزيون أن "بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول قرارات غير قانونية بتجميد أصول روسيا".