دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا بعد إعلانه، الأربعاء، اعتماد العملة الروسية "الروبل" في الدفع مقابل الغاز الروسي بالنسبة لمن وصفهم بـ"الدول غير الصديقة".

وارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار ليصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

وفي أوائل عام 2008، كان الدولار الأمريكي يساوي ما يقرب من 25 روبل. انخفضت قيمة العملة الروسية بشكل كبير منذ ذلك الحين، ودفعت العقوبات الغربية المفروضة ردا على غزو أوكرانيا إلى انهيارها. فقد أصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبل في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10٪ وسجلت مستوى قياسيا جديدا.

وبلغ سعر خام برينت (المؤشر العالمي لأسعار النفط) 117.72 دولارا للبرميل في حين بلغ بلغ سعر مؤشر غرب تكساس للنفط الخام 114.53 دولارا للبرميل.