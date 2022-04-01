المتحولون جنسيا صنعوا "على صورة الرب".. بايدن يثير تفاعلا بيوم المتحولين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمناسبة يوم المتحولين جنسيا الذين لفت إلى أنهم خلقوا "على صورة الرب"، على حد تعبيره.

وقال بايدن في تغريدة: "إلى كل شخص يحتفل بيوم المتحولين جنسياً للظهور، أريدك أن تعرف أن رئيسك يراك.. وإدارتي بأكملها تراك على ما أنت - خلقت على صورة الرب وتستحق الكرامة والاحترام والدعم".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أصدر أمرا تنفيذيا مطلع العام 2021 لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس السابق، دونالد ترامب على معظم الأمريكيين المتحولين الجنسيين الذين يريدون الانضمام للجيش.

ونشر البيت الأبيض حينها بيانا قال فيه: "يعتقد الرئيس بايدن أن الهوية الجنسية لا يجب أن تمنع الناس من الانضمام للخدمة العسكرية"، مؤكدا أن "قوة أمريكا تكمن في التعددية".

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