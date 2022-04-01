دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمناسبة يوم المتحولين جنسيا الذين لفت إلى أنهم خلقوا "على صورة الرب"، على حد تعبيره.

To everyone celebrating Transgender Day of Visibility, I want you to know that your President sees you. @FLOTUS, @VP, @SecondGentleman, and my entire Administration see you for who you are — made in the image of God and deserving of dignity, respect, and support.

وقال بايدن في تغريدة: "إلى كل شخص يحتفل بيوم المتحولين جنسياً للظهور، أريدك أن تعرف أن رئيسك يراك.. وإدارتي بأكملها تراك على ما أنت - خلقت على صورة الرب وتستحق الكرامة والاحترام والدعم".

Biden writes that trans people are "made in the image of God" in the second sentence of his TDOV note. There's theology afoot! (Con: both being called "brave" and being "seen" lol. Bless your heart, buddy.) https://t.co/hiPZhV0f4N https://t.co/yB10Gr70UC

ويذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أصدر أمرا تنفيذيا مطلع العام 2021 لإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس السابق، دونالد ترامب على معظم الأمريكيين المتحولين الجنسيين الذين يريدون الانضمام للجيش.

Joe Biden, the most actively religious president of my lifetime, issues a powerful message to transgender Americans: “we have your back. God bless you all, be brave.” #TDOV #TransDayOfVisibility https://t.co/PP2s3jGRsp

ونشر البيت الأبيض حينها بيانا قال فيه: "يعتقد الرئيس بايدن أن الهوية الجنسية لا يجب أن تمنع الناس من الانضمام للخدمة العسكرية"، مؤكدا أن "قوة أمريكا تكمن في التعددية".