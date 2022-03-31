تداول صورة مكبرة لقصاصة ورق بيد بايدن حول بوتين خلال كلمة وسط تفاعل

شاهد كيف رد بايدن على صحفي عندما سأله عن رأيه في بوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال كلمة تناول فيها أحداث الغزو بأوكرانيا وما كتب بقصاصة ورق بيده عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

رصدت كاميرا الصحافيين ورقة كان يمسك بها #بايدن خلال المؤتمر الصحافي واتضح أن مكتوب فيها الأسئلة التي ستطرح في المؤتمر الصحافي وكذلك الأجوبة !! ..والمفترض أن هذه فضيحة تبين أن المؤتمرات الصحافية مفبركة والأسئلة معدة مسبقا https://t.co/WPoRfq83Zx

وتداول نشطاء صورة مكبرة لما كتب بقصاصة الورق والتي كتب فيها "أسئلة وأجوبة صعبة عن بوتين.. 1- إذا كنت لا تروج لتغير النظام فماذا كنت تقصد؟ هل يمكنك التوضيح؟.. – كنت أعبر عن الغضب الأخلاقي الذي شعرت به تجاه أعمال هذا الرجل.. – لم أكن أغير من السياسات.."

صور تكشف رئيس ما يفترض أنها القوة العظمى في العالم، وهو يحمل ورقة عليها الأسئلة والأجوبة.. لم تعد واشنطن تحتمل خروج بايدن عن النص ولو بكلمة https://t.co/0UXN1YNs6X

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكد على أنه لم يتراجع عن تصريحاته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة قائلا: "لن أتراجع عن أي شيء"، مؤكدًا أنه لم يكن يعبر عن تغيير في السياسة، ولكنه كان يعبر عن رأيه بناءً على مشاعره منذ ذلك اليوم.

أكثر التغريدات تداولاً في الولايات المتحدة كانت صور للرئيس الأمريكي بايدن وهو يحمل قصاصة ورقية يغش منها الأسئلة التي ستطرح عليه ثم يغش أيضاً الجواب المناسب لذلك السؤال.. ويبدو من الصورة أنها ليست ورقة واحدة بل أكثر من ذلك. https://t.co/nIJheocqZg

وقال في إشارة إلى اللاجئين الأوكرانيين في وارسو: "لقد أتيت للتو من (عند) هذه العائلات".

وأضاف: "لم أكن في ذلك الوقت أو لم أكن أعبر الآن عن تغيير في السياسة".

وقال الرئيس الأمريكي: "أنا لا أعتذر عن ذلك".