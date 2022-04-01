حريق بمخزن وقود داخل الأراضي الروسية قرب حدود أوكرانيا

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، إن حريقًا اندلع في مستودع وقود في المدينة بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلاك بتدوينة على قناته على تيلغرام، صباح الجمعة.

وقال المسؤول: "شبّ الحريق في مستودع النفط نتيجة غارة جوية شنتها طائرتا هليكوبتر تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية دخلت أراضي الاتحاد الروسي على ارتفاع منخفض، مضيفا أنه "لا يوجد ضحايا".

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من مزاعم المسؤول الروسي.

ويذكر أن مدينة بيلغورود قريبة من الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا وروسيا، والتي تقع بعدها مدينة خاركيف الأوكرانية الرئيسية.

وكانت منطقة بيلغورود قد استخدام كنقطة انطلاق للقوات الروسية قبل وقت قصير من الغزو، ومنذ ذلك الحين تعرضت خاركيف للقصف والصواريخ بلا هوادة.