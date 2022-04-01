على غرار الكوريتين.. شاهد كيف يمكن أن تقوم روسيا بتقسيم أوكرانيا

تشيرنيفتسي، أوكرانيا (CNN)-- رفض أولكسندر موتوزيانيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، التعليق على مزاعم روسية بوقوع غارة لطائرات هليكوبتر أوكرانية على مستودع وقود في مدينة بيلغورود بجنوب روسيا.

وقال في بيان متلفز الجمعة: "أود أن أؤكد أن أوكرانيا تنفذ عملية دفاعية ضد العدوان الروسي على أراضي أوكرانيا. هذا لا يعني أن أوكرانيا يجب أن تكون مسؤولة عن كل سوء تقدير أو حدث أو كارثة وقعت على أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه الاتهامات. لذلك، لن أؤكد أو أنفي هذه المعلومات".

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، اندلع حريق هائل في مستودع وقود في بيلغورود، وهي مدينة روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت روسيا إن غارة جوية لطائرات هليكوبتر أوكرانية هي السبب. في حين CNN غير قادرة حتى الآن على التحقق من هذا الادعاء.

ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية لشبكة CNN أن يكون لديها معلومات عن الحادث.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة، إن الضربة المزعومة قد يكون لها تأثير سلبي محتمل على المفاوضات بين كييف وموسكو. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بين البلدين يوم الجمعة.