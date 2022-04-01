البيت الأبيض يضع شرطا لإجراء محادثات بين بايدن وبوتين

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه لا توجد خطط لأن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، إنه "لا توجد خطط لتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس الروسي"، مضيفة أن أي محادثة ستتطلب "خفضا خطيرا للتصعيد من الروس في أوكرانيا ووضع معايير عالية من أجل إعادة التواصل بين الزعيمين".

وقالت بيدنجفيلد لمراسلة شبكة CNN كايتلان كولينز: "لن تتم المحادثة حاليا، لقد كنا واضحين جدا في أن أي إعادة للانخراط في الدبلوماسية على هذا المستوى ستتطلب إظهارا كبيرا من الروس لخفض خطير للتصعيد ولم نر ذلك".

وكانت آخر مرة تحدث فيها بايدن مع بوتين عبر الهاتف في 12 فبراير/ شباط، قبل أقل من أسبوعين من بدء روسيا غزوها غير المبرر لأوكرانيا.