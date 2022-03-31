بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن هناك بعض المؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزل نفسه ويعاقب بعض مستشاريه، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ليس لديها الكثير من الأدلة القوية لتقول ذلك على وجه اليقين.

عندما سألت مراسلة CNN، إم جي لي، الرئيس عن مدى سوء تضليل مستشاريه للرئيس الروسي، أجاب بايدن: "هذا سؤال مفتوح. هناك الكثير من التكهنات، لكن يبدو أنه - أنا لا أقول هذا على وجه اليقين - يبدو أنه منعزل عن نفسه وهناك بعض الدلائل على أنه قام بفصل أو وضع بعض مستشاريه تحت الإقامة الجبرية".

وأضاف: "لكنني لا أريد أن أضع الكثير من الإسناد في ذلك الوقت الحالي، لأنه ليس لدينا الكثير من الأدلة القوية".

وأعرب مسؤولون في الحكومة الأمريكية عن ثقتهم هذا الأسبوع في التقييم الاستخباراتي الذي يشير إلى أن المستشارين العسكريين يضللون بوتين بشأن نجاح أداء الجيش الروسي خلال الحرب، التي استمرت لأكثر من شهر.

كما أشار بايدن إلى أنه "متشكك" في أن بوتين سيسحب كل قواته من محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

قال بايدن: "حتى الآن لا يوجد دليل واضح على أنه يسحب كل قواته من كييف. هناك أيضًا أدلة على أنه يقوم بتعزيز قواته في منطقة دونباس. اعتمادًا على وجهة نظرك لبوتين، أنا متشكك قليلا".

وأضاف: "لا أعرف الإجابة، لكن يبدو حتى الآن إنه لم يسحب كل - فكرة أنه يسحب قواته من جميع أنحاء كييف ويتحرك جنوبًا، لا يوجد دليل على أنه فعل ذلك".

تصريحات بايدن للصحفيين جاءت عقب إعلانه إطلاق مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، الخميس.

ومع ذلك، أضاف بايدن أن هناك أدلة على أن بوتين "يعزز" قواته في منطقة دونباس بأوكرانيا.