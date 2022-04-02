(CNN)-- قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين إن لندن إذا سلمت أسلحة وأنظمة مضادة للسفن إلى أوكرانيا، فإنها ستكون "أهدافًا مشروعة" للقوات الروسية.

وأضاف كيلين، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية الحكومية، نشرت يوم السبت: "أي شحنات أسلحة تزعزع الاستقرار، لا سيما تلك التي ذكرها بن والاس وزير الدفاع البريطاني، ستؤدي إلى تفاقم الوضع وتجعله أكثر دموية".

وتابع: "من الواضح أن هذه أسلحة جديدة عالية الدقة، بالطبع، ستكون أهدافًا مشروعة لقواتنا المسلحة إذا عبرت حدود أوكرانيا."

وقال السفير الروسي: "لدي شعور بأن فكرة لندن عما يحدث في أوكرانيا عسكريًا تشكلت على أساس التقارير المتبجحة لوزارة الدفاع الأوكرانية والقيادة الأوكرانية".

ولطالما اشتكى المسؤولون الروس من تسليم الولايات المتحدة وبريطانيا أسلحة متطورة لأوكرانيا وبعض هذه الأسلحة، وخاصة المضادة للدبابات، مكنت القوات الأوكرانية من إعاقة التقدم الروسي.

وزادت المملكة المتحدة من دعمها العسكري لأوكرانيا قبل الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.

وعقب مؤتمر المانحين الدولي لأوكرانيا، أعلن وزير الدفاع البريطاني، الخميس، أن بريطانيا وحلفاءها سيرسلون "مساعدات أكثر فتكًا" إلى كييف.

وقال والاس: "ستكون هناك المزيد من المساعدات الفتاكة التي ستدخل إلى أوكرانيا نتيجة اليوم. لقد تقدم عدد من الدول بأفكار جديدة أو تعهدات بمزيد من الأموال" ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تتصدر القائمة".