البنتاغون سيقدم "درونز انتحارية" لأوكرانيا

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقدم 300 مليون دولار أخرى كمساعدات أمنية لأوكرانيا، تشمل طائرات بدون طيار انتحارية ومعدات رؤية ليلية وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار.

ووفقا لبيان للمتحدث باسم البنتاغون جون كيربي تعني الحزمة الجديدة أن إدارة جو بايدن قد خصصت حتى الآن أكثر من 2.3 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا.

وتشتمل الحزمة الجديدة على طائرات انتحارية من طراز Switchblade وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ومدرعات ومعدات للرؤية الليلية وذخيرة.

وتختلف تلك الحزمة عن ما سبق تقديمه من مساعدات كان يتم سحبها من البنتاغون، حيث أن الأسلحة والمعدات في تلك الحزمة سيتم شرائها في إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI).

وكذلك يعتبر بيان البنتاغون غير معتاد لأنه عرض بشيء من التفصيل نوعية الأسلحة والمعدات التي ستحصل عليها أوكرانيا.

و تأتي الحزمة الجديدة في الوقت الذي تطلب فيه أوكرانيا الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتم بالفعل تلبية الكثير من تلك الطلبات، لكن الولايات المتحدة لم تستجيب لبعضها، مثل الطائرات.