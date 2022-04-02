روسيا تهدد بإنهاء التعاون في محطة الفضاء الدولية

(CNN)-- قال مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، دميتري روجوزين، السبت، إن بلاده قد تنهي التعاون في محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وذكر روجوزين، عبر حسابه على تويتر: "أعتقد أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بعد الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".

وحذر روجوزين من أن وكالة الفضاء الروسية ستعد "مقترحات لقيادة بلادنا" بشأن إمكانية إنهاء التعاون مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان في محطة الفضاء الدولية.

ويعرف عن مدير وكالة الفضاء الروسية أنه يدلي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتعليقات حول القضايا السياسية وتوجيه الانتقادات إلى الولايات المتحدة.

كانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أكدت أن لديها علاقة عمل وثيقة مع (روسكوزموس) لا تتأثر بالوضع السياسي والحرب في أوكرانيا.

وكان روجوزين نشر، في وقت سابق، مقطع فيديو ويبدو فيه أن رواد الفضاء الروس يهددون بالتخلي عن زميلهم الأمريكي مارك فاندي هاي في الفضاء قبل عودته إلى الأرض في 30 مارس/ آذار مع رواد فضاء روس.

وكان رائد الفضاء الأمريكي السابق المخضرم سكوت كيلي قال، في وقت سابق لشبكة CNN إنه "سيتراجع عن حربه على تويتر" مع روجوزين، بعد تحذير من مسؤول بـ"ناسا" بأن مثل هذه الهجمات "تضر" بمهمة محطة الفضاء الدولية.