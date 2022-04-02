بابا الفاتيكان يرد على سؤال بشأن احتمالية ذهابه إلى أوكرانيا

(CNN)-- أجاب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، السبت، على سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بشأن احتمالية القيام بزيارة إلى أوكرانيا، ورد بابا الفاتيكان بأن "الرحلة إلى أوكرانيا مطروحة على الطاولة".

ورحب بابا الفاتيكان بأكثر من 70 صحفيا على متن طائرته التى كانت المتوجهة إلى مالطا، صباح السبت، قائلا: "ستكون رحلة سعيدة"، وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يفكر في زيارة كييف، أجاب البابا فرانسيس قائلا: "نعم، إنها مطروحة على الطاولة".

كان البابا الفاتيكان أظهر دعمه للاجئين الأوكرانيين، ودعا إلى إنهاء الحرب، أثناء خطابه الأسبوعي في نهاية مارس/ آذار: "يجب علينا نبذ الحرب فهي لا تدمر الحاضر فحسب، بل مستقبل المجتمع أيضا"، وأضاف: "دعوا الأسلحة تصمت، وتفاوضوا بجدية من أجل السلام، لا يمكننا التعود على الحرب".

وزار البابا فرانسيس 19 طفلاً أوكرانيًا لاجئًا في مستشفى بروما، في 19 مارس، وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في ذلك الوقت، إن الأطفال يعالجون من أورام وأمراض عصبية بالإضافة إلى إصابات خطيرة جراء الحرب.