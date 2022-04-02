مؤرخون: بوتين يرتكب نفس الأخطاء التي قضت على هتلر

(CNN)-- يميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أغلب الأوقات، إلى استحضار هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية لتبرير غزو بلاده لأوكرانيا.

وقال مؤرخون عسكريون وعلماء إن إن بوتين يرتكب بعض الأخطاء الفادحة التي قضت على غزو ألمانيا عام 1941 للاتحاد السوفيتي، ويستخدم "تكتيكات شبيهة بالتي استخدمها قائد النازية في ألمانيا، أدولف هتلر " لتبرير وحشيته.

وأضافوا أن "هذه هي المفارقة الوحشية وراء قرار بوتين بغزو أوكرانيا التي أصبحت واضحة مع دخول الحرب شهرها الثاني، فالزعيم الروسي، الذي يصور نفسه على أنه دارس للتاريخ، يتخبط لأنه لم يول اهتماما كافيا لدروس الحرب ويبجل الحرب الوطنية العظمى".

وذكر بيتر ديسيموني الأستاذ في تاريخ روسيا وأوروبا الشرقية بجامعة أوتيكا في نيويورك: "كل هذا غير منطقي، وهذا هو الشيء المخيف، وهذا شيء لا معنى له على العديد من المستويات، وليس فقط فيما يتعلق بالحرب العالمية الثانية."