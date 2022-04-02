(CNN)-- رفض البيت الأبيض الإجابة على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستثني أوكرانيا عن شن هجمات مستقبلية على الأراضي الروسية، حيث امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم الجمعة، عن الرد.

وكانت روسيا اتهمت، في وقت سابق يوم الجمعة، أوكرانيا بشن غارة جوية على مستودع وقود داخل الأراضي الروسية.

وسألت إم جي لي من شبكة CNN، خلال مؤتمر صحفي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عما إذا كان للولايات المتحدة موقف عام بشأن مهاجمة أوكرانيا للأراضي الروسية في المستقبل، وما إذا كانت واشنطن ستعتبر الهجوم "مبررا أو تصعيدا"، بالنظر إلى ادعاء روسيا.

وردت ساكي: "نظرا لأننا لم نؤكد أو نعلق بشكل خاص على التقارير الواردة من هنا، ولا أوكرانيا كذلك، فلن أخوض في افتراض مستقبلي".

وقالت ساكي: "القيادة الروسية هي المعتدية في الحرب"، وأضافت: "ما أود أن أكرره، مرة آخرى، هو أن هذه حرب عدوانية من قبل القيادة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، وخلفت الحرب ملايين الأشخاص مشردين بلا مأوى؛ واستهدفت المدنيين والمستشفيات وغيرهم من الأبرياء في جميع أنحاء أوكرانيا".

وتابعت: "نحن نعلم من هو المعتدي. هذا هو الرئيس بوتين وروسيا، وليس لدي أي تعليق على التكتيكات العسكرية".

كان أولكسندر موتوزيانيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، رفض التعليق، في وقت سابق الجمعة، على مزاعم روسية بشن غارة أوكرانية على مستودع وقود بجنوب روسيا.

وقال في بيان: "أود أن أؤكد أن أوكرانيا تنفذ عملية دفاعية ضد العدوان الروسي على أراضي أوكرانيا. هذا لا يعني أن أوكرانيا يجب أن تكون مسؤولة عن كل سوء تقدير أو حدث أو كارثة وقعت على أراضي روسيا".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه الاتهامات. لذلك، لن أؤكد أو أنفي هذه المعلومات".

ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية لشبكة CNN أن يكون لديها معلومات عن الحادث.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الضربة المزعومة قد يكون لها تأثير سلبي محتمل على المفاوضات بين كييف وموسكو.