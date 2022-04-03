الكرملين يحدد شرطا لعقد لقاء بين بوتين و زيلينسكي

(CNN)-- ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي "محتمل افتراضيا، بعد إعداد وثيقة مكتوبة"، حسبما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، الأحد.

وعبر بيسكوف عن أمله في اتخاذ خطوات نحو "تطبيع الوضع في أوكرانيا"، وذلك خلال حديثه إلى قناة "روسيا 1" الحكومية، بحسب ما نقلت "ريا نوفوستي".

وقال المتحدث باسم الكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض لقاء فولوديمير زيلينسكي، ويمكن عقد الاجتماع افتراضيا، ولكن من أجل أن يتم ذلك ، من الضروري لكلا الوفدين إعداد وثيقة، وليس سلسلة من الأفكار، ولكن وثيقة مكتوبة، ثم سيأتي وقت مثل هذا الاجتماع ".

وأضاف بيسكوف: "آمل أنه نتيجة للجهود المكثفة خلال المحادثات الروسية الأوكرانية، أن نتمكن من التوقيع على وثيقة معينة، وستكون هذه خطوة مهمة نحو تطبيع الوضع".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتسهيل المحادثات المباشرة بين الرئيسين كجزء من المفاوضات الجارية.

وقال عضو في فريق التفاوض الأوكراني، في وقت سابق، إن الجانب الروسي يستجيب بشكل إيجابي للمواقف الأوكرانية بشأن عدد من القضايا.