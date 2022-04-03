وضع بوتين حاليا.. مصادر استخباراتية أمريكية تكشف آخر التطورات

هل يمكن فعلًا أن يُتهم فلاديمير بوتين على أنه مجرم حرب؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عدلت روسيا استراتيجيتها الحربية في أوكرانيا للتركيز على السيطرة على إقليم دونباس ومناطق أخرى في شرق أوكرانيا مع تحديد موعد مستهدف في أوائل مايو/ ايار، وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على أحدث تقييمات المخابرات الأمريكية.

ويقول المسؤولون إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتعرض لضغوط لإثبات قدرته على تحقيق نصر، وشرق أوكرانيا هو المكان الذي من المرجح أن يحقق فيه ذلك، وبحسب مسؤول أمريكي، فإن المعلومات التي اعترضتها المخابرات الأمريكية تشير إلى أن بوتين يركز على 9 مايو وهو تاريخ "يوم النصر" في روسيا.

ويأتي هذا التقييم بعد أكثر من شهر على الحرب، لم تتمكن القوات البرية الروسية من السيطرة على المناطق التي تقاتل فيها.

9 مايو هو عطلة بارزة في التقويم الروسي، وهو اليوم الذي تحتفل فيه البلاد باستسلام النازيين في الحرب العالمية الثانية باستعراض ضخم للقوات والأسلحة عبر الميدان الأحمر أمام الكرملين. ويقول المسؤولون إن بوتين يريد الاحتفال بانتصار من نوع ما في حربه في ذلك اليوم.